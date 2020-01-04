رياضة | تشكيل برشلونة الرسمي ضد إسبانيول| مشاهدة مباراة برشلونة وأسبانيول بث مباشر اليوم في الدوري الإسباني الممتاز

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أعلن فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، تشكيل فريقه الأساسي الذي سيواجه بعد قليل فريق إسبانيول في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات التاسعة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاء التشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: نوربيرتو نيتو خط الدفاع: بيكيه، لينجليت، جوردي ألبا، سيرجي روبيرتو Advertisements خط الوسط: ايفان راكيتتش، دي يونج، سيرجيو بوسكيتش خط الهجوم: ليونيل ميسي، انطوان جريزمان، لويس سواريز

ويدخل برشلونة المباراة من أجل تحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط للعودة من جديد إلى صدارة الدوري الإسباني الذي يحتله ريال مدريد بعد فوزه اليوم على خيتافي 3-0.