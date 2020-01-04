رياضة | هزيمة أستون فيلا وخروجه من كأس انجلترا بمشاركة المحمدي وتريزيجه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هزيمة أستون فيلا وخروجه من كأس انجلترا بمشاركة المحمدي وتريزيجه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج فريق أستون فيلا الذ يلعب ضمن صفوفه أحمد المحمدي ومحمود تريزجيه من كأس الاتحاد الإنجليزي بالدور الرابع، بعد الخسارة أمام مضيفه فولهام بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت.

وشارك احمد المحمدي ضمن التشكيل الأساسي، فيما شارك تريزيجيه من على مقاعد البدلاء في الدقيقة 76 من عمر اللقاء.

وبادر بالتسجيل فولهام عن طريق أنتوني كونكارت في الدقيقة 54، قبل أن يعادل أنور الغازي النتيجة للفيلانز في الدقيقة 63 بعد عرضية من كودجا، وفي الدقيقة 74 نجح هاري أرتير في تسجيل هدف الفوز لفريق فزولهام.