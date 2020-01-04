رياضة | Barcelona vs Espanyol SPAIN LaLiga Live| مشاهدة مباراة برشلونة وأسبانيول بث مباشر في الدوري الإسباني بدون تقطيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر Barcelona vs Espanyol SPAIN LaLiga Live| مشاهدة مباراة برشلونة وأسبانيول بث مباشر في الدوري الإسباني بدون تقطيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة البث الحي المباشر لمواجهة فريق برشلونة مع فريق إسبانيول اليوم السبت 4 يناير KOORA STAR في المباراة التي ستقام على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإسباني، ويرغب البارسا بقيادة إرنستو فالفيردي مدرب الفريق في تعزيز صدارته لليجا في الفترة المقبلة YALA SHOOOT PLUS.

يلا كورة وكان قد توقف الدوري الإسباني في الفترة الأخيرة، بسبب أعياد الميلاد وتوقف جميع الدوريات حول العالم عدا الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الاسكتلندي KOORA LIVE حيث يحتل فريق برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة YALA KOORA.

كورة ستار وكان قد نجح البارسا في تحقيق الفوز بالمباراة الأخيرة له في سنة 2019 على حساب فريق ديبورتيفو ألافيس YALA KOORA بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الكامب نو KOORAHD وسوف تكون تلك المباراة نارية من أجل حصد النقاط وكعادة الديربي بين الفريقين.

كورة لايف وسوف تقام المباراة بين فريق برشلونة وفريق إسبانيول في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الحادية عشر من مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة KOORA ONLINE وسوف تقام في الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي COOL KOORA.