رياضة | أيمن الجمل يقترب من قيادة جمهورية شبين بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أيمن الجمل يقترب من قيادة جمهورية شبين بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إقترب أيمن الجمل، المدير الفني، السابق، لفريق دكرنس، من تولى مهمة الإدارة الفنية، للفريق الأول، لكرة القدم، بدوري القسم الثاني.

وجاءت مفاوضات مجلس إدارة شبين، مع الجمل، عقب قبول إستقالة الجهاز الفني بقيادة محمد الرشيدي.

وإختتم جمهورية شبين، الدور الأول، في المركز السابع، برصيد 14 نقطة، من 3 إنتصارات، و5 تعادلات، وتلقى 3 هزائم.

ومن المنتظر تعاقد فريق الجمهورية مع مدير فني جديد، خلال الساعات القادمة، حيث يعد الجمل، أبرز المرشحين، لخلافة الرشيدي في تدريب الفريق المنوفي.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 27 نقطة

2- الداخلية 19 نقطة

3- القناة 19 نقطة

4- منتخب السويس 17 نقطة

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5- كوكاكولا 16 نقطة

6- بتروجت 15 نقطة

7- جمهورية شبين 14 نقطة

8- النصر 14 نقطة

9- النجوم 14 نقطة

10- الترسانة 9 نقاط

11- المريخ 6 نقاط

12- الزرقا 4 نقاط