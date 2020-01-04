رياضة | أهلي جدة يكشف حقيقة اقترابه من ضم فرجاني ساسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهلي جدة يكشف حقيقة اقترابه من ضم فرجاني ساسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص نادي أهلي جدة السعودي، على الكشف عن حقيقة مفاوضات الفريق مع الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب الزمالك، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، خاصة وأن اللاعب أثار الجدل بعدما تابع حساب الفريق على تويتر.

وأكد مصدر داخل الفريق السعودي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الفريق ليس بحاجة للدولي التونسي فرجاني ساسي، وأن جميع ما تردد غير صحيح نهائيا.

Advertisements

وعلق المصدر بشأن متابعة "ساسي" لحساب النادي عبر تويتر، قائلا : "هناك أكثر من 100 لاعب خارج الأهلي، يتابعون حساب الفريق، فليس من المعقول أن كل لاعب يتابع حساب النادي سينضم لنا".

وكانت تقارير سعودية، قد أكدت أن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لأهلي جدة، يرغب في ضم فرجاني ساسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، خاصة وأنه كان مدربه حينما كان مديرا فنيا للقلعة البيضاء.