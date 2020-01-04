رياضة | الصفقة المفاجئة.. برشلونة يقترب من ضم نجم المنتخب الجزائري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصفقة المفاجئة.. برشلونة يقترب من ضم نجم المنتخب الجزائري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني حدد المدافع الذي سيخلف صامويل أومتيتي نجم البلوجرانا في حال رحيله.

وذكر موقع دون بالون الإسباني أنه من المحتمل أن يرحل النجم الفرنسي إلى آرسنال في أي لحظة وأن مجلس إدارة برشلونة لن يعارض رحيله في ظل معاناته من مشكلة على مستوى الركبة.

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وأشار الموقع الإسباني إلى أن جون كلار توديبو مرشح هو الآخر للرحيل عن برشلونة في الميركاتو الشتوي أو الصيفي كأقصى تقدير وأن إدارة برشلونة بقيادة بارتوميو بدأت في البحث عن مدافع مناسب لمنافسة بيكي ولونغليت على مكانهم الأساسي.

وأفاد الموقع الإسباني أن الجزائري عيسى ماندي نجم ريال بيتيس من أبرز الأسماء المتواجدة والذي تم تحديد قيمته في حدود 30 إلى 35 مليون يورو.

ويُعد عيسي ماندي من أفضل المدافعين في الدوري الإسباني رفقة فريقه ريال بيتيس.