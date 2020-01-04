رياضة | مفاجأة.. نجم باريس سان جيرمان يقترب بشدة من ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. نجم باريس سان جيرمان يقترب بشدة من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب أحد نجوم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بقوة من الانضمام إلى نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ريال مدريد يهتم بضم مبابي

وحسب ما أشارت إليه التقارير الصحفية فإن نادي ريال مدريد أظهر رغبة كبيرة في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان خلال الصيف القادم لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.

وأكدت صحيفة "لو 10 سبورت" الفرنسية أن مبابي بالفعل أقترب كثيرا من الانضمام إلى نادي ريال مدريد في نهاية الموسم الجاري حيث أظهر اللاعب رغبة هو الأخر في الانضمام إلى النادي الملكي الصيف القادم.

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ضغط من ريال مدريد لتجديد عقد مبابي

وكشفت الصحيفة أن ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان يضغط بقوة لتجديد عقد مبابي مع الفريق ولكن الأمر يبدو صعبا للغايه.

كما ذكرت الصحيفة أن مبابي أصبح لا يريد الأموال ورغبته حاليا هي الانضمام إلى نادي ريال مدريد لحصد المزيد من البطولات وليفز بالكرة الذهبية.

مشاركات كيليان مبابي مع نادي باريس سان جيرمان هذا الموسم

وقد شارك كيليان مبابي في 19 مباراة حتى الآن مع نادي باريس سان جيرمان خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 18 هدف وصنع 4 أهداف آخرين.