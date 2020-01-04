رياضة | منافس الأهلي.. النجم الساحلي يتعثر أمام الإفريقي في الدوري التونسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منافس الأهلي.. النجم الساحلي يتعثر أمام الإفريقي في الدوري التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط فريق النجم الساحلي في "فخ" التعادل الإيجابي أمام ضيفه الإفريقي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري التونسي.

كان فريق الإفريقي البادئ بالتسجيل عبر اللاعب البوركينابي باسيروكومبواري بالدقيقة الأولي من بداية المباراة، ونجح إيهاب المساكني ففي إدراك التعادل لفريق النجم الساحلي التونسي بالدقيقة 32 من عمر اللقاء.

وشهدت المباراة مشاركة الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم الأهلي السابق مع فريق النجم الساحلي التونسي للمرة الأولي بعد انهاء أزمة هروبه من القلعة الحمراء، عقب سداد الفريق التونسي الغرامة المستحقة وقيمتها 1.4 مليون دولار.

Advertisements

ترتيب النجم الساحلي في الدوري التونسي:

بهذه النتيجة يرتفع رصيد النجم الساحلي إلي 18 نقطة ويحتل المركز السادس بجدول ترتيب الدوري التونسي، بينما وصل رصيد الإفريقي لـ 23 نقطة ويحتل المركز الرابع في جدول الترتيب.

ويستعد فريق النجم الساحلي التونسي لمواجهة قوية ضد فريق الهلال السوداني ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث فاز بطل السودان في لقاء الجولة الثالثة بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين في تونس.

ويتساوي الأهلي والنجم الساحلي والهلال السوداني في رصيد النقاط بالمجموعة ويمتلك كل منهما 6 نقاط، بينما يتذيل فريق بلاتينيوم ستارز الترتيب بدون نقاط.