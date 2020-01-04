رياضة | ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد يعتلي الصدارة مؤقتًا في انتظار هدية من إسبانيول ضد برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد يعتلي الصدارة مؤقتًا في انتظار هدية من إسبانيول ضد برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي ريال مدريد فوزاً هاماً خارج قواعده على فريق خيتافي بثلاثية دون رد، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني، في المباراة التي احتضنها ملعب كولوسيوم ألفونسو بيريز.

تقدم الريال بالهدف الأول في الدقيقة 34 عبر حارس خيتافي دافيد سوريا بالخطأ ضد مرماه، وأضاف الفرنسي رافائيل فاران الهدف الثاني في الدقيقة 54، قبل أن يختتم مودريتش الثلاثية في الدقيقة 96.

بهذه النتيجة يرتقي ريال مدريد للصدارة مؤقتاً برصيد 40 نقطة، في انتظار مواجهة برشلونة مع إسبانيول.

وكان فالنسيا قد تغلب على إيبار بهدف نظيف، وتعادل بلد الوليد مع ليجانيس 2-2، بينما تعادل أتليتيك بلباو مع أشبيلية بهدف لكل منهما.

وفي ضوء تلك النتائج، يصبح ترتيب الدوري الإسباني حتى الآن على النحو التالي.

1- ريال مدريد 40 نقطة من 19 مباراة

2- برشلونة 39 نقطة من 19 مباراة.

3- أشبيلية 35 نقطة 19 مباراة.

4- أتليتيكو مدريد 32 نقطة من 18 مباراة.

5- ريال سوسيداد 31 نقطة من 18 مباراة.

6- فالنسيا 31 نقطة من 19 مباراة

7- خيتافي 30 نقطة من 19 مباراة.

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8- أتليتيك بلباو 29 نقطة من 19 مباراة

9- ليفانتي 26 نقطة من 18 مباراة.

10- فياريال 25 نقطة من 18 مباراة.

11- غرناطة 24 نقطة من 18 مباراة

12- أوساسونا 23 نقطة من 18 مباراة.

13- ريال بيتيس 23 نقطة من 18 مباراة.

14- بلد الوليد 21 نقطة من 19 مباراة.

15- ألافيس 19 نقطة من 18 مباراة.

16- إيبار 19 نقطة من 19 مباراة.

17- ريال مايوركا 15 نقطة من 18 مباراة.

18- سيلتا فيجو 14 نقطة من 18 مباراة.

19- ليجانيس 14 نقطة من 18 مباراة.

20- إسبانيول 10 نقاط من 18 مباراة.