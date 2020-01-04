رياضة | الأهلي يرفع اسم سعد سمير من القائمة المحلية ويقيد كهربا بدلا منه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يرفع اسم سعد سمير من القائمة المحلية ويقيد كهربا بدلا منه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي بأن محمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب الفريق، تم قيده في القائمة المحلية بعد وصول بطاقته الدولية بشكل رسمي اليوم، بدلًا من سعد سمير، مدافع الفريق، الذي خضع لعملية جراحية في وتر أكيليس بألمانيا الأسبوع الماضي.

وأكد عبدالحفيظ تقديره الكامل لسعد سمير، كونه أحد أبناء النادي المخلصين، وأحد الركائز الأساسية بالفريق، الذي لم يدخر جهدًا في خدمة الأهلي على مدى مسيرته مع النادي.

وقام عبد الحفيظ بإجراء اتصال هاتفي مع سعد سمير قبل رفع اسمه من القائمة، وأكد له تقدير النادي لجهوده وانضباطه وسلوكه المميز.

وجاء رد اللاعب أكثر إيجابية، مؤكدًا أنه تحت أمر النادي في أي وقت، مؤكدًا أنه لا يشغله الوجود في القائمة بقدر ما يهمه تحقيق كل البطولات، التي يشارك بها الفريق هذا الموسم محليًّا وإفريقيًّا، مشددًا على أن ارتباطه مع النادي ليس بعقود أو بالوجود في القائمة.

وأشاد مدير الكرة بالنادي الأحمر برد فعل اللاعب، وأنه أمر غير مستغرب من سعد سمير، كونه أحد أبناء النادي، مشيرًا إلى أن الفريق في انتظار عودته من جديد بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة، للمشاركة في المباريات الفترة المقبلة.