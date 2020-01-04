رياضة | ميدو يعلن قائمة مصر المقاصة لمواجهة المقاولون العرب غدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو يعلن قائمة مصر المقاصة لمواجهة المقاولون العرب غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أحمد حسام ميدو المدير الفتي للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، قائمة فريقه لمواجهة نظيره المقاولون العرب غدًا.

ويواجه مصر المقاصة نظيره المقاولون في الثانية والنصف عصر ظهر غد الأحد في افتتاح مباريات الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة مصر المقاصة كلًا من :-

محمد كوكو ومحمود حمدي وأحمد مصطفى ومحمد دبش وأحمد مودي وعاصم سعيد وأحمد محسن وحسني فتحي وعصام صبحي وأحمد مرشوح وصلاح ريكو ومحمد كنارية ومصطفى شبيطة وباولن فوافي وصلاح أمين ومحمد مسعد وشميلس بيكي وميدو جابر وصلاح عاشور وعمرو مرعي وأودو موسيس.

