رياضة | بفرمان من طارق يحيى .. طلائع الجيش يضم ثنائي دجلة السابق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بفرمان من طارق يحيى .. طلائع الجيش يضم ثنائي دجلة السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انضم الثنائي أحمد جمال بيبو مهاجم وادى دجلة وسموحة السابق، وأحمد سالم صافى ظهير أيمن دجلة السابق، لكتيبة طلائع الجيش وذلك بفرمان من المدير الفني طارق يحيى، وانضم الثنائي لفريق الطلائع بعقود انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم.

ونجح نادي طلائع الجيش في تحقيق الفوز على نظيره وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.

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سجل ثلاثية طلائع الجيش كل من أحمد كابوريا في الدقيقة الثانية ، وتلا نداي "هدفين" في الدقيقتين 84 و87 ، أما هدف وادي دجلة الوحيد جاء عن طريق رجب عمران في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

وكان محمد هلال قريبا من تسجيل الهدف الثاني لدجلة مطلع الشوط الثاني، إلا أنه أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 56.

ورفع طلائع الجيش رصيده إلى الحادية عشر في المركز الثاني عشر ، أما وادي دجلة فقد توقف رصيده عند النقطة السادسة في المركز الأخير.

