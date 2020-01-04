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شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً .. علي الحبسي يعلن اعتزاله دوليًا والان مع التفاصيل
السبت 4 يناير 2020
أعلن الحارس العماني علي الحبسي، اعتزاله اللعب الدولي بشكل رسمي، مقدمًا شكره لكل من سانده في مسيرته الرياضية الدولية وعلى حاكم دولة عمان .
وكتب علي الحبسي تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، بعد سنوات تشرفت فيها بخدمة منتخبات وطني داخل الوطن وخارجه أعلن اليوم إنتهاء مسيرتي الدولية مع المنتخب الوطني".
وتابع الحبسي في تغريدته، في هذه اللحظة أرفع خالص شكري وجزيل تقديري لمولاي جلالة السلطان المعظم حفظه الله وعظيم امتناني لكل من ساندني في مسيرتي الرياضية" .
ويلعب الحبسي لنادي ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي حالياً بعد انتهاء مسيرته بالدوري السعودي، حيث أنهى مسيرته الدولية وهو في الـ٣٨ من عمره.
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