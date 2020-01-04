شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة والاتحاد «إيد واحدة» فى مواجهة «الحكام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجلس إدارة نادى سموحة، برئاسة محمد فرج عامر، تضامنه مع نادى الاتحاد السكندرى، فى الدعوة التى وجهها محمد مصيلحى، لعقد اجتماع مع مسؤولى اتحاد الكرة، لبحث وإيجاد حلول للظلم التحكيمى الذى تعرض له فريقهما فى الدورى. وأصدرت إدارة سموحة بيانًا أكدت فيه حرص النادى دائما على أن يكون داعما ومساندا ومشجعا للرياضة المصرية وأجهزتها واتحادتها، ولا سيما اتحاد كرة القدم وأجهزته ولجانه المختلفة، وأوضح البيان أن ما تعرض له نادى سموحة من ظلم تحكيمى واضح خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام المصرى، واحتساب حكم المباراة لضربة جزاء غير صحيحة بالمرة للفريق المنافس، مما أثر بالسلب على مسيرة الفريق، ونتج عنها خسارته للمباراة بعدما كان متقدما بهدف، وقبلها ما حدث فى مباراة المقاولون العرب من تغاضى حكم المباراة عن احتساب ضربة جزاء صحيحة، وكذلك ما حدث فى مباراة أسوان من أخطاء.

وأعرب نادى سموحة عن أسفه لما يتعرض له فريق كرة القدم من أخطاء تحكيمية، ويطالب بالتحقيق فى الوقائع التى شهدتها المباريات، حفاظًا على حقوق سموحة المشروعة، ويعلن نادى سموحة تضامنه مع نادى الاتحاد السكندرى فى دعوته لاجتماع اللجنة الخماسية، برناسة عمرو الجناينى، مع أندية الدورى الممتاز، لوضح الحلول العلمية والعملية للنهوض بالتحكيم المصرى ورفع كفاءته.