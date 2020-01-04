شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلي يكشف موقف «مدبولي» و«مجدي» من لقاء بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ناصر هريدي، عضو الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن أحمد مدبولي، صانع ألعاب الفريق، بدأ في التعافي من الإصابة التي تعرض لها في الحوض.

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ويستعد الإسماعيلي لمواجهة نظيره بيراميدز، بالمباراة المقرر لها، الثلاثاء المقبل، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف هريدي، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: «اللاعب سينتظم بالتدريبات الجماعية غدا أو بعد غد على أقصى تقدير، لتصبح مشاركته في المباريات المقبلة حسب وجهة نظر الجهاز الفني».

وبسؤاله عن موقف محمد مجدي، حارس المرمى، أجاب: «تعرض لشد خفيف في العضلة الضامة وسيخضع لاختبار طبي لتحديد موقفه النهائي من اللقاء».