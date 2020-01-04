شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يفتح النار على اتحاد الكرة: «يوم أسود لما أي زملكاوي بيتولى سُلطة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام، وأعضاء اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة الزمالك وأسوان.

وقال منصور في فيديو بثه عبر الموقع الرسمي لنادي الزمالك: «جمال الغندور يريد أن ينتقم من الزمالك لأسباب شخصية.. لن أتركك، قدمت بلاغًا للنائب العام بعد مهاجمتى في رسالة هاتفية وتم التأكد من الهاتف واتضح أنه هاتفك».

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وتابع: «طارق سامي حكم لقاء الزمالك وأسوان معروف بهويته الأهلاوية، وكتب على صفحته الشخصية على فيس بوك (الأهلي هو الحياة)، وألغى هدفًا شرعيًا صحيحًا للزمالك وتغاضى عن احتساب ضربتي جزاء، كما أن طرد طارق حامد غير مستحق، اللاعب لم يتجاوز في حق الحكم بل قال له (زي ما بحترمك احترمني)، بعدما قام الحكم بسبه، رفضنا جهاد جريشة وتم تعيينه بجانب تعيين محمد الصباحي الذي رفضناه أيضًا».

وأكد رئيس الزمالك قائلا: «الاتحاد والإسماعيلي وجميع الأندية المحترمة والزمالك.. 200 نادٍ ستنظم اجتماعا لسحب الثقة من مجلس اتحاد الكرة».

ووجه حديثه لعمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة، قائلا: «كان يوم أسود يوم ما توليت، ويوم أسود يوم ما أي زملكاوي بيتولى أي سلطة، يوم أسود على دماغ الزملكاوية، بسبب ظلمكم للزمالك، لا يحق لهيئة رياضية مثل اتحاد الكرة أن تعاقب هيئة رياضية أخرى مثل الزمالك، إنت اللي جابك أبوبورنيطة».

وأضاف: «كل رؤساء الأندية سيعقدون اجتماعا يوم الأحد، وأكثر من 200 نادٍ قادمين إلى الزمالك لعزل اتحاد الكرة بقوة الجمعية العمومية، وإنتوا لسه مشوفتوش مني حاجة».