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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسمياً.. اعتزال علي الحبسي اللعب الدولي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020
أعلن علي الحبسي حارس مرمى منتخب عُمان والمحترف في صفوف وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، اليوم السبت اعتزاله اللعب الدولي نهائيًا وهو في عمر الـ38.
وقال الحبسي في تغريدة عبر حسابه على تويتر: " بعد سنوات تشرفت فيها بخدمة منتخبات وطني داخل الوطن وخارجه، أُعلن اليوم إنهاء مسيرتي الدولية مع المنتخب الوطني ".
وأضاف الحارس المخضرم: " في هذه اللحظة، أرفع خالص شكري وجزيل تقديري لمقام مولاي جلالة السلطان المعظم حفظه الله، وعظيم امتناني لكلِّ مَن ساندني طوال مسيرتي الرياضية ".
الحبسي سجل ظهوره الأول مع منتخب بلاده الأول في 28 من يناير عام 2003 في عهد المدرب ميلان ماكالا، خلال مواجهة النرويج الودية، والتي انتهت بهزيمة الأحمر بثنائية مقابل هدف وحيد.
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