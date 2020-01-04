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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أرتيتا يحذر لاعبي آرسنال: أي متقاعس سيُحاسب مهما كانت أهميته والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020
وجه مدرب آرسنال مايكل أرتيتا تحذيراً مباشراً بأن أي لاعب لن يقدم كل ما لديه بنسبة 100 % ويلتزم مع الفريق، سيتم إبعاده عن المباريات مهما كانت أهميته.
وذكرت شبكة "espn" أن أرتيتا كان حريصاً على الإجتماع مع خمسة من أبرز لاعبي آرسنال للتحدث معهم بشأن الفريق والمطالبة بالالتزام من أجل تحقيق كل ما هو أفضل للنادي، ونشر رسالته بين باقي اللاعبين.
وأشارت الشبكة إلى أن اللاعبين الخمسة هم بيير إيميريك أوباميانغ وهيكتور بيليرين ومسعود أوزيل وغرانيت تشاكا وألكساندر لاكازيت. وأكدت أن أرتيتا طلب من الخمسة المذكورين، إيصال الرسالة إلى باقي زملائهم.
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