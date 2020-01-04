ليفربول يتطلع لحسم ديربي إيفرتون بالكأس وعينه على الدوري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ليفربول

لا يزال المدير الفني لليفربول الإنجليزي، الألماني يورجن كلوب، يشعر بأن الفريق يحتاج لمزيد من التحسين في مستواه ويرفض التركيز فيما تحقق حتى الآن بقدر تركيزه على الفترة المقبلة، رغم المسيرة الرائعة التي قدمها الفريق على مدار العام المنقضي.

وللمرة الأولى منذ 30 عاما، يبدو ليفربول متأهبا بقوة لإحكام قبضته على لقب الدوري الإنجليزي في ظل الانتصارات المتتالية التي حققها في الفترة الماضية، من ناحية والفارق الكبير الذي يتفوق به على أقرب منافسيه في جدول المسابقة من ناحية أخرى.

ورغم أهمية مباراة الديربي التي تنتظر الفريق أمام إيفرتون اليوم في الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، يضع كلوب في حساباته صعوبة المواجهات التالية التي تنتظره في بطولة الدوري الإنجليزي.

وكان الفريق تخلى عن المنافسة في مسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية من أجل بطولة كأس العام للأندية والتي خاضها بكامل نجومه وتوج بلقبها، فيما شارك في التوقيت نفسه بالفريق الثاني في بطولة كأس رابطة المحترفين، وخسر أمام أستون فيلا 0-5 ليودع البطولة من دور الثمانية.

وبعد تتويجه بطلا للعالم في 21 ديسمبر المنقضي، ينافس ليفربول في بطولتي الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي وكذلك دوري أبطال أوروبا.

ويرغب كلوب في اجتياز عقبة إيفرتون اليوم لكنه يضع في حساباته أيضا المباراتين التاليتين اللتين يلتقي فيهما توتنهام ومانشستر يونايتد في 11 و19 يناير الحالي.

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ولهذا، قد يلجأ كلوب لمنح الراحة إلى بعض لاعبيه الأساسيين خاصة مع معاناة بعضهم من الإجهاد بعدما خاض الفريق 6 مباريات قوية في غضون 17 يوما خلال الفترة الماضية.

وعلى مدار عام كامل، لم يتعرض ليفربول لأي هزيمة في الدوري وهو ما يتطلع كلوب إلى استمراره في الفترة المقبلة ليقترب الفريق خطوات أخرى من استعادة لقب الدوري الغائب عنه منذ 3 عقود.

كما أن مسيرة الفريق الرائعة في الدوري خلال 2019 لم تدفع كلوب للاحتفال، وإنما للمطالبة ببعض الراحة للاعبيه في ظل ضغط المباريات في الفترة الماضية.

ومهما بلغت أهمية كأس الاتحاد الإنجليزي للعبة، يضع كلوب لقب الدوري الإنجليزي في مقدمة أولوياته.

وما من أحد يشكك في أن ليفربول هو الأقرب لانتزاع لقب الدوري للمرة الأولى في 3 عقود، ولكن كلوب يركز بشكل أكبر على مدى حاجة الفريق لمزيد من التطوير.

ويتصدر ليفربول جدول المسابقة بفارق 13 نقطة أمام ليستر سيتي و14 نقطة أمام مانشستر سيتي حامل اللقب وتتبقى لليفربول مباراة مؤجلة أيضا.

وفي ظل المستوى الرائع لليفربول حاليا وتأخر المواجهة مع مانشستر سيتي إلى أبريل المقبل، يبدو من الصعب على حامل اللقب قلب الطاولة لصالحه إلا في حالة حدوث مفاجآت كبيرة في نتائج ليفربول خلال الأسابيع القليلة المقبلة.