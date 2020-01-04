يوفنتوس يرفض التنازل عن ديميرال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكدت تقارير صحفية أمس أن نادي يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، رفض عروضا عدة وصلت قيمة أحدها إلى 40 مليون يورو، لمدافعه التركي ميريح ديميرال، معلنا تمسكه باللاعب ضمن صفوفه.

وكان لاعب قلب الدفاع ديميرال قد انضم إلى يوفنتوس قادما من ساسولو في الصيف الماضي مقابل 18 مليون يورو ونادرا ما شارك مع الفريق خلال الأشهر الثلاثة الأولى، لكنه لعب أساسيا بعدها خلال آخر 4 مباريات ليوفنتوس عام 2019.

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ورددت تقارير أن أندية مانشستر سيتي وباير ليفركوزن وليستر سيتي وشالكه وبوروسيا دورتموند أبدت رغبة في الحصول على خدمات اللاعب.

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» وتقارير إيطالية أخرى أن العروض المقدمة لشراء اللاعب، البالغ من العمر 21 عاما، من يوفنتوس، تراوحت قيمتها ما بين 35 و40 مليون يورو، لكن يوفنتوس لم يبد استعدادا لبيعه.

وأشار موقع «فوتبول إيطاليا» إلى أنه في حالة موافقة يوفنتوس على رحيل أحد مدافعيه في يناير الحالي، فسيكون على الأرجح دانييلي روجاني الذي خرج بشكل كبير من حسابات الفريق.