بايرن ميونخ يضم نوبل من شالكه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ميونخ

أبان نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أمس توصله إلى اتفاق لضم حارس المرمى ألكسندر نوبل من شالكه، لمدة 5 أعوام اعتبارا من الموسم المقبل.

وأوضح النادي أن الحارس سينضم إلى صفوف الفريق البافاري رسميا اعتبارا من أول يوليو في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده الحالي مع شالكه.

وذكر بايرن ميونخ في بيان بموقعه على الانترنت «النادي ونوبل اتفقا على بنود الصفقة خلال الأيام القليلة الماضية».

وأضاف «عقد حارس المرمى البالغ من العمر 23 عاما مع شالكه سينتهي في 30 يونيو المقبل، وسينضم نوبل إلى بايرن ميونخ في صفقة انتقال حر لمدة خمسة أعوام، وذلك في أول يوليو».

وتشير التوقعات بشكل كبير إلى أن نوبل سيكون في المستقبل خليفة قائد وحارس مرمى بايرن الحالي مانويل نوير الذي يستمر عقده مع النادي حتى نهاية الموسم المقبل، لكن المحادثات جارية بشأن التمديد حتى 2023.

Advertisements

وكان نوير قد انضم إلى بايرن ميونخ قادما من شالكه أيضا في عام 2011.

ويأتي ذلك رغم أن شالكه كان قد أبدى رغبة قوية في بقاء نوبل ضمن صفوفه، وقد منحه المدير الفني ديفيد واجنر شارة قيادة الفريق هذا الموسم.

وقال مدير الكرة بشالكه، يوخن شنايدر قبل أسبوعين «أوضحنا لألكسندر نوبل أنه سيكون له دور بارز في المستقبل كحارس مرمى وقائد لفريق يضم عددا من اللاعبين الشبان، وقد اكتسب شعبية كبيرة خلال النصف الأول من الموسم».

وسينضم نوبل إلى قائمة من اللاعبين البارزين الذين رحلوا عن شالكه في صفقات انتقال حر، ومن بينهم ليون جوريتسكا الذي انضم إلى بايرن أيضا، وماكس ماير (كريستال بالاس) وجويل ماتيب (ليفربول).

ويخضع نوبل حاليا لعقوبة الإيقاف 4 مباريات بسبب توجيه ضربة تشبه ضربات لعبة الكونغ فو القتالية للاعب آينتراخت فرانكفورت، ميات جاسينوفيتش، خلال مباراة الفريقين في الدوري الألماني في منتصف ديسمبر الماضي.

وفي ظل العقوبة يغيب نوبل عن صفوف شالكه في مباراته أمام بايرن ميونخ المقررة في الدوري في 25 يناير الحالي.