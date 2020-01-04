لاتسيو يكمل اتفاقه مع قائد إيبار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أوضحت شبكة «سكاي سبورتس» أمس أن نادي لاتسيو الإيطالي توصل إلى اتفاق لضم جونزالو إسكالانتي من إيبار الإسباني، في صفقة انتقال حر.
وقالت الشبكة إن صفقة انتقال لاعب خط الوسط الأرجنتيني حسمت، لينضم بذلك إلى لاتسيو بعد انتهاء عقده مع إيبار في يونيو المقبل.
يشار إلى أن إسكالانتي (26 عاما) قائد إيبار، كان قد انضم إلى الفريق الإسباني عام 2015.
وأشار موقع «فوتبول إيطاليا» إلى أنها لن تكون التجربة الأولى لإسكالانتي في إيطاليا، حيث سبق له اللعب لفريق كاتانيا موسم 2014 / 2015، وشارك في 26 مباراة بدوري الدرجة الثانية، مضيفا أنه يحمل جواز سفر إيطاليا.
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