برونكهورست مدربا لقوانجتشو الصيني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - قوانجتشو (الصين)

أعلن نادي قوانجتشو آر آند إف الصيني تعيين المدير الفني السابق لفينورد الهولندي جيوفاني فان برونكهورست مديرا فنيا للفريق.

ويتولى فان برونكهورست، النجم السابق لبرشلونة الإسباني وأرسنال الإنجليزي وجلاسجو رينجرز الأسكتلندي، مسؤولية الفريق الصيني خلفا للمدرب الصربي دراجان ستوكوفيتش (بيكسي) الذي ترك تدريب الفريق أمس الأول، بعدما مني بست هزائم في آخر 8 مباريات خاضها بالدوري الصيني.

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وكانت حالة الفريق ساءت في الموسم الماضي أيضا، حيث أنهى الموسم في المراكز الأخيرة بالدوري، مما تسبب في فسخ التعاقد مع بيكسي بالتراضي بعد 4 سنوات قضاها مع الفريق.

وكان فان برونكهورست الذي أنهى مسيرته الكروية في صفوف فينورد عام 2010، بدأ مسيرته التدريبية في الفريق نفسه في 2011 حيث عمل مدربا مساعدا في فينورد من 2011 حتى تصعيده لمنصب المدير الفني للفريق في 2015.

وقاد برونكهورست فينورد للقب الدوري الهولندي في 2017 ولقب كأس هولندا في 2016 و2018 لكنه رحل عنه في صيف 2019، وظل بلا عمل على مدار الأشهر الستة الماضية.

وتألق برونكهورست مع المنتخب الهولندي على مدار 15 عاما من 1996 إلى 2010، وخاض مع الفريق 106 مباريات دولية، كما فاز معه بالمركز الثاني في كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، وخسر النهائي أمام نظيره الإسباني.