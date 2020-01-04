النسخة التاريخية لرالي داكار السعودية تنطلق من مسرح القرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دشن محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بحضور رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان أمس بقرية داكار على كورنيش محافظة جدة الشمالي، حفل الافتتاح الرسمي لرالي داكار السعودية 2020 بمشاركة عدد من نجوم سباقات السيارات من مختلف أنحاء العالم.

وأشاد منظمو الرالي والمتسابقون الذين يمثلون 62 دولة بحفل الافتتاح الذي وصفوه بالتاريخي من حيث التنظيم والتفاعل الجماهيري والفعاليات التي صاحبت الحفل في القرية.

فعاليات

تزامنت فعاليات قرية داكار مع انطلاق الحدث الرياضي الكبير، بمشاركة منتجين موسيقيين من المملكة، فضلا عن تقديم عدد من الفقرات المتنوعة في طليعتها عروض السيرك الحركية لفريق «كيتونب»، إلى جانب الفعاليات المتعلقة برياضة المحركات، وتقديم رسمي للمركبات المشاركة، حيث صعد السائقون بمركباتهم إلى مسرح القرية أمام الجماهير الحاضرة للتعرف عن كثب على فئات المركبات المشاركة في السباق.

متحف

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كما تستضيف القرية متحف «اكتشف داكار»، الذي يحتوي على مواد مصورة ومرئية توثق تاريخ الرالي الأعرق في العالم، وتقديم لمحة عن المملكة العربية السعودية وتاريخها وثقافتها الأصيلة، كما شهدت القرية إقامة 4 عروض «للموتوكروس»، وأكروباتي للدراجات النارية، كما يوجد للأطفال والعائلات نصيب من الفعاليات المقامة، من خلال الاستمتاع بألعاب السيارات الكهربائية والواقع الافتراضي.

الانطلاقة

وتتجه أنظار الملايين من عشاق سباقات السيارات ومحبي الإثارة بدءا من اليوم وحتى 17 يناير الحالي صوب مدينة جدة، حيث تنطلق فعاليات النسخة الـ42 من السباق الذي يقام للمرة الأولى في تاريخه بالمملكة العربية السعودية بالمرحلة الأولى لمسافة 319 كلم بين جدة والوجه، حيث تتسم هذه المرحلة بتنوع يزيد من صعوبتها لما تشهده من منعطفات وكثبان رملية وحجارة.

أسماء بارزة

يشهد السباق مشاركة قوية من أسماء لامعة في عالم سباقات المحركات وفي مقدمتهم الإسباني فيرناندو ألونسو الفائز بلقب بطولة العالم (الجائزة الكبرى) لسباقات سيارات فورمولا1 مرتين سابقتين.

ويخوض ألونسو رالي داكار للمرة الأولى لكنه يتطلع إلى المنافسة بقوة خاصة بعد فترات التدريبات والاختبارات التي خضع لها في الآونة الأخيرة للتأقلم مع سباقات الرالي.

كما يشهد السباق هذا العام مشاركة عدد مميز من المتسابقين السعوديين مثل يزيد الراجحي وياسر سعيدان ومحمد التويجري وفارس الشمري.