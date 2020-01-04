كات يطالب بقلب دفاع محلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عمر أمانات - جدة

طالب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الهولندي هينك تين كات إدارة النادي بضرورة التعاقد مع قلب دفاع محلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث أكد معاناة الفريق فنيا في هذه الخانة، ولا سيما بعد رحيل المدافع المغربي مروان داكوستا وإصابة المدافع زياد المولد الذي سيغيب لمدة شهر، حيث اضطر المدرب للاستعانة بالظهير الأيسر حمدان الشمراني في هذه الخانة ومن قبله عبدالله العمار، إلا أن الأخيرين لم يقنعا المدرب في سد غياب داكوستا والمولد، إضافة إلى تواضع مستويات الثنائي عمار الدحيم وعبدالمحسن فلاتة.

من جهة أخرى استغل الجهاز الفني والمحترفون الأجانب إجازة اليومين الماضيين في المغادرة خارج المملكة للاستمتاع بها في مدن خليجية وأوروبية.

وستستأنف تدريبات الفريق اليوم بمران استرجاعي يدخل ضمن الاستعدادات لمواجهة النصر الجمعة المقبل في الرياض ضمن الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.