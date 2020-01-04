تحقيقات لكشف مستور «مصلحجية» الأهلي والاتحاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عمر أمانات - جدة

ينتظر أن تسفر التحقيقات التي أوصت الهيئة العامة للرياضة بفتحها في ناديي الأهلي والاتحاد، عن ظهور تجاوزات من عدد من الأطراف عملت في الناديين من أجل تحقيق مصالح تخصها أكثر من خدمة الناديين منذ تسلم الإدارتين دفة العمل الإداري، بدءا من التحضيرات للموسم الرياضي الحالي إلى حين موعد انعقاد الجمعية العمومية.

وأكدت الهيئة العامة للرياضة أنها تعمل حاليا من خلال وكالة شؤون الرياضة والشؤون القانونية على التحقق ودراسة ما رفع لها من مستندات ومعلومات وتقارير عن الجمعية العمومية غير العادية في ناديي الأهلي والاتحاد.

وأشارت الهيئة في بيان أصدرته أمس إلى أنها ستتأكد من حقيقة وجود أسماء تعمل على تحقيق مصالح ذاتية بعيدة كل البعد عن مصلحة الناديين، وتسعى لبلوغ ذلك من خلال تأزيم الخلافات والانتصار للذات على حساب جماهير ناديي الأهلي والاتحاد المتطلعة لاستقرار أنديتها والعمل للنجاح وتحقيق الإنجازات.

Advertisements

وهددت هيئة الرياضة بأنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات النظامة وإحالة المتجاوزين إلى الجهات المعنية متى ثبت لديها مسؤوليتهم وتسببهم في تغليب مصالحهم الذاتية على المصلحة العامة.

وأضافت «الدعم السخي الذي يحظى به القطاع الرياضي من القيادة الرشيدة يهدف إلى الارتقاء بالرياضة في مختلف الألعاب على جميع المستويات والأصعدة، وأن كل ما تم توفيره من إمكانات للأندية الرياضية حري به أن ينعكس إيجابا على أداء الأندية الرياضية في منافساتها، وفي إسهاماتها في تحقيق المنجزات الوطنية في مختلف الرياضات».

وكان المشرف العام على كرة القدم بنادي الأهلي الأمير منصور بن مشعل، أعلن ابتعاده عن النادي وامتناعه عن دعم الفريق في المرحلة المقبلة في ظل استمرار مجلس الإدارة الحالي.

وقال الأمير منصور إنه حاول كثيرا تقريب وجهات النظر مع الإدارة برئاسة أحمد الصائغ إلا أنه لم يصل إلى نتيجة، مقدما اعتذاره لجماهير الأهلي بعد أن وصلت الأمور إلى طريق مسدود. وأضاف «هناك أمور كثيرة ستوضح عند الهيئة العامة للرياضة، وهي من ستحسم الأمر، ثمة أخطاء كبيرة في الإدارة لا يمكن السكوت عنها، أبدينا وجهة نظرنا في الجمعية العمومية والباقي عند الهيئة العامة للرياضة ونثق في قراراتها».