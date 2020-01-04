شكرا لقرائتكم عصام شلتوت: ماني سيتفوق على صلاح في جائزة الأفضل في إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق عصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع على المنافسة الشرسة على جائزة أفضل لاعب إفريقي 2019 بين ثنائي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني، ونجم مانشستر سيتي رياض محرز، حيث قال إن النجم السنغالي سيتوج بالجائزة هذا العام.

أوضح شلتوت خلال لقاء تليفزيوني بقناة النادي الأهلي مساء اليوم السبت، أن ساديو ماني نجم ليفربول سيتفوق على محمد صلاح وسيتوج بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019، خاصة أنه وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وبطولة أمم أفريقيا 2019، بل أن الفرعون المصري سيحل في المركز الثاني.

وفي سياق مختلف تحث شلتوت عن التحكيم المصري، حيث قال إنه لابد من معاقبة الحكام الذين يخطئون في قرارتهم بمباريات الدوري، حتى يسود مبدأ الثواب والعقاب وتقل الأخطاء التحكيمية بشكل كبير.