شكرا لقرائتكم سر عدم قيد كهربا في الأهلي حتى الآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل لم يتمكن النادي الأهلي حتى الآن، من قيد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الجديد، في قائمة الفريق رغم وصول البطاقة الدولية للاعب مقر اتحاد الكرة عصر اليوم السبت.
وعلم الخليج 365 أن اتحاد الكرة رفض قيد كهربا لحين رغم وصول البطاقة الدولية، بسبب عدم سداد الأهلي مبلغ 8 ملايين جنيه، وهي قيمة مستحقات متأخرة على النادي للجبلاية، عبارة نسبة اتحاد الكرة من توثيق عقود لاعبين سابقين بجانب بعض الغرامات المالية الموقعة على النادي والتي لم يتم سدادها.
وقرر اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عدم السماح للأهلي أو أي نادٍ بالقيد في يناير المقبل إلا بعد سداد المستحقات المتأخرة، خاصة أن اتحاد الكرة يمر بضائقة مالية ويحتاج لسيولة مالية في أقرب وقت.
وتعاقد الأهلي مؤخرًا مع كهربا لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير المقبل قادمًا من نادي أفيس البرتغالي بعدما دفع الأهلي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع أفيس وقيمته 400 ألف دولار.
واستقر الأهلي على قيد كهربا في القائمة بدلا من سعد سمير الذى سيغيب لنهاية الموسم بسبب الإصابة وبالتالي تم رفعه من القائمة، ويرتدي كهربا التى شيرت رقم 26 في الأهلي بناء على اتفاق مسبق بين اللاعب والجهاز الفنى .
وأعلن الأهلى وصول البطاقة الدولية لمحمود عبدالمنعم «كهربا»، إلى اتحاد الكرة بشكل رسمي قبل قليل، وأصبح اللاعب جاهزًا للمشاركة في المباريات الرسمية.
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