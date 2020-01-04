شكرا لقرائتكم سوء الأحوال الجوية يجبر مدرب الاتحاد السكندرى على هذا القرار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استمر سوء الأحوال الجوية لليوم الرابع على التوالى على مدينة الإسكندرية الأمر الذى جعل طلعت يوسف المدير الفنى لزعيم الثغر يطلب نقل تدريب الفريق إلى الصالة المغطاة بالشاطبى، كما طلب المدير الفنى إقامة تدريب الغد على ملاعب راديسون للحفاظ على أرضية ملعب النادى بسموحه وعدم تعرضها للتلف.

ويواصل الفريق تدريباته استعداد لمواجهة انبى المقرر لها الأربعاء المقبل بالقاهرة على ملعب بتروسبورت فى الأسبوع الـ 12 ومن المرجح سفر الفريق للدخول فى معسكر مغلق الاثنين المقبل للتعود على طقس القاهرة والابتعاد بهم عن سوء الأحوال الجوية بالإسكندرية .

وتاكد استمرار غياب نور السيد عن الفريق امام انبى حيث يعانى اللاعب من مزق خفيف بالعضلة الضامة بينما يغيب أيضا خالد الغندور والذى يعانى من بعض الآلام فى أنكل القدم

ونجح الجهاز الطبى فى تجهيز أحمد نبيل مانجا والعودة للتدريبات الجماعية.

Advertisements

كما طلب مسئولو الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي مخاطبة الأندية بالأعداد المصرح لها بالتواجد فى المدرجات خاصة أن هناك مباريات يتواجد بها اعداد جماهيرية كبيرة و أخري لا يوجد بها إلا مئات فقط وطلبو ضرورة وضع عدد معين لجميع الأندية للتواجد فى المدرجات.

تسببت الأخطاء التحكيمية فى إشعال ثورة غضب للأندية خلال منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى العام، حيث تزعم ناديا الاسماعيلى والاتحاد السكندرى قائمة أكثر الأندية تضرراً من التحكيم خلال هذه الجولة، وأقيم أمس الأربعاء 1 / 1 / 2020 ثلاث مباريات ضمن الجولة الحاية عشرة من بطولة الدورى المصرى، حيث استضاف الاتحاد السكندرى نظيره المقاولون العرب بينما واجه الإسماعيلى فريق إنبى، وفى الختام التقى الأهلى أمام مصر المقاصة.

أرسلت إدارة نادى الاتحاد السكندرى احتجاجاً للاتحاد المصرى لكرة القدم ضد طاقم تحكيم مباراة أمس أمام نادى المقاولون العرب، بقيادة الحكم محمد معروف، والذى لم يكن موفقاً هو وطاقم التحكيم، على حد تعبير مسئولى زعيم الثغر، كما اتخذ طاقم الحكام العديد من القرارات التى أضرت بالفريق، وأبرزها على الإطلاق عدم احتساب هدف صحيح وواضح فى بداية اللقاء لصالح نادى الاتحاد السكندرى بداعى تسلل اللاعب خالد قمر، ما أثر بشكل مباشر على النتيجة النهائية للمباراة.

وتواصل محمد مصيلحى، رئيس النادى، بمسئولى الاتحاد المصرى لكرة القدم ورئيس لجنة الحكام وعبر عن استيائه الشديد من استمرار الأخطاء التحكيمية والمستوى غير المقنع للتحكيم المصرى خلال الموسم الحالى، وتحديداً خلال مواجهات نادى الاتحاد السكندرى السابقة نهاية بمباراة المقاولون