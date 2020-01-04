بث مباشر برشلونة واسبانيول يلا شوت Yalla shoot barcelona live رابط مشاهدة مباراة برشلونة كورة اون لاين متعدد

بث مباشر برشلونة واسبانيول يلا شوت Yalla shoot barcelona live كورة ستار رابط مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول كورة اون لاين الاسطورة بث مباشر برشلونة اليوم يوتيوب موقع عرب نيوز، يتابع اليوم عشاق الفريق الكتالوني مباراة ديربي اقليم كتالونيا بين البارسا وفريق اسبانيول في المباراة الاخيرة قبل التوجه للمملكة العربية السعودية للعب كأس السوبر الأسباني، وقد خاص برشلونة مرانه الأخير، مساء اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة الديربي ضد إسبانيول غدًا، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الليجا.

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كورة لايف بث مباشر برشلونة يلا شوت الجديد نيوز موبي كورة يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول الاسطورة بث مباشر برشلونة اليوم بجودات متعددة، وحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن الثلاثي تير شتيجن، وآرثر ميلو، وعثمان ديمبلي لم يُشارك في المران، بداعي الإصابة، ويُعاني الحارس الألماني تير شتيجن من آلام في الركبة اليمنى قد تمنعه أيضًا من المشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني، وتعرض آرثر ميلو لإصابة عضلية تُبعده لمدة 3 أسابيع، وأيضًا ديمبلي لديه إصابة عضلية، وشارك الحارس الشاب إيناكي بينا لاعب الرديف في المران اليوم، ومن المقرر أن يتواجد على مقاعد البدلاء للبرازيلي نيتو.

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يلا شوت مباراة برشلونة، بث مباشر البارسا اونلاين كورة ستار، الآن برشلونة مباشر كورة لايف يوتيوب شاشة كاملة ملخص، وقبل اللقاء تلوح مشكلة بخصوص التشيلي فيدال مع فريق البارسا حيث يرى مسؤولو برشلونة أن وكيل أرتورو فيدالهو السبب وراء الشكوى التي تقدم به النجم التشيلي مؤخرًا للاتحاد الإسباني، ضد البرسا، حيث قد تقدم بشكوى، مطالبا بالحصول على مكافأة خاصة، منصوص عليها في عقده مع برشلونة.

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يلا شوت برشلونة Kora live barca اون لاين رابط مباراة برشلونة بث مباشر الاسطورة يوتيوب، وتنطلق مباراة برشلونة اليوم أمام اسبانيول في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر من مساء يوم السبت الرابع من شهر يناير للعام الجديد بتوقيت مكة المكرمة حيث ستكون متوافرة على قناة beIN Sports HD 3، لايف بلس يلا شووت الجديد الىن وحصري متابعة لقاء برشلونة بث مباشر بمختلف الجودات.