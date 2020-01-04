125 ألف دولار تعرقل الإطاحة بتاكيس جونيس من قيادة دجلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرغب مسئولو نادى وادى دجلة، فى إنهاء التعاقد مع اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى للفريق الكروى الأول، بالتراضى بين الطرفين، خاصة فى ظل ارتفاع قيمة الشرط الجزائى المحدد فى تعاقد الخواجة اليونانى مع النادى الدجلاوى، والذى يعرقل قرار إقالته.
وكشف مصدر مطلع بوادى دجلة، أن عقد تاكيس جونيس يوجد به شرط جزائى بقيمة راتب 5 أشهر، وهو ما يعادل 125 ألف دولار، نظرًا لحصول الخواجة على 25 ألف دولار فى الشهر، وهو الأمر الذى يعرقل الإدارة عن اتخاذ قرار إقالة الخواجة الذى أكد استمراره على رأس القيادة الفنية، وعدم وجود نية لتقديم استقالته.
وكان تاكيس جونيس أكد بعد مواجهة الطلائع أنه لا يفكر فى الاستقالة من منصبه بسبب النتائج السيئة مع الفريق هذا الموسم، لافتًا إلى أنه راض عن مستوى دجلة، لكن المشكلة فى عدم القدرة على ترجمة الفرص إلى أهداف فى شباك المنافسين، موضحا أن هناك خلل فى الاستراتيجية الخاصة بالفريق نظرا لعدم القدرة على تسجيل الأهداف وهو أمر ضرورى للفوز لأن المباريات تحسم بالأهداف وليس بالأداء.
تابع أنه لا يفكر فى مسألة الهبوط للقسم الثانى بعد مرور 11 أسبوعا من عمر الدورى، موضحا أنه يعمل حاليا على تصحيح الإستراتيجية الخاصة بالفريق.
وقاد تاكيس جونيس تدريبات فريقه الجماعية التى أقيمت فى الرابعة عصر اليوم السبت، بشكل طبيعى فى إطار الاستعداد لمواجهة سموحة، يوم الأربعاء المقبل، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
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