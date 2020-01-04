شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن رسميا وصول بطاقة كهربا وقيده غدا فى قائمة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن مسئولو اتحاد الكرة، وصول البطاقة الدولية الخاصة باللاعب محمود كهربا جناح الأهلى الجديد اليوم من أفيش البرتغالى، ليتم إنهاء الجدل حول هذا الأمر، على أن يتم قيد اللاعب رسميا فى قائمة الأهلى الشتوية غدا الأحد ليصبح من حقه المشاركة فى مباريات الدورى اعتبارا من مباراة الغد أمام نادى مصر فى الأسبوع الـ12 بالدورى على ستاد القاهرة الدولى.

وأعلن النادى الأهلى عن وصول بطاقة محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق الأول، ليصبح من حقه المشاركة مع فريقه فى المباريات الرسمية المقبلة، على أن يرتدى اللاعب القميص رقم 26 مع الفريق الأحمر، وسيتم قيده على حساب المدافع سعد سمير.

وأكد عبدالحفيظ تقديره الكامل لسعد سمير، كونه أحد أبناء النادي المخلصين، وأحد الركائز الأساسية بالفريق، الذي لم يدخر جهدًا في خدمة الأهلي على مدى مسيرته مع النادي.

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وحرص عبدالحفيظ على إجراء اتصال هاتفي مع سعد سمير قبل رفع اسمه من القائمة، وأكد له تقدير النادي لجهوده وانضباطه وسلوكه المميز.

بينما جاء رد اللاعب أكثر إيجابية، مؤكدًا أنه تحت أمر النادي في أي وقت، مؤكدًا أنه لا يشغله الوجود في القائمة بقدر ما يهمه تحقيق كل البطولات، التي يشارك بها الفريق هذا الموسم محليًّا وإفريقيًّا، مشددًا على أن ارتباطه مع النادي ليس بعقود أو بالوجود في القائمة.

وأشاد مدير الكرة بالنادي برد فعل اللاعب، وأنه أمر غير مستغرب من سعد سمير، كونه أحد أبناء النادي، مشيرًا إلى أن الفريق في انتظار عودته من جديد بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة، للمشاركة في المباريات الفترة المقبلة.