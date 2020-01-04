شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى بعد وصول بطاقة كهربا: "رحبوا معنا بأحدث الوجوه فى قائمة فريقنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب النادى الأهلى بمحمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق الكروى الأول الجديد، بعد وصول البطاقة الدولية وانضمامه لأول مرة فى قائمة المارد الأحمر التى تستعد لمواجهة إف سى مصر فى مسابقة الدورى، حيث نشرت الصفحة الرسمية للنادى صورة اللاعب معلقين عليها: "رحبوا معنا بأحدث الوجوه في قائمة فريقنا.. لاعبنا محمود عبد المنعم "كهربا" والذي من المقرر أن يرتدي القميص رقم 26".

وأعلن الأهلى منذ قليل عن وصول بطاقة كهربا، ليصبح من حقه المشاركة مع فريقه فى المباريات الرسمية المقبلة، عقب انتهاء اجراءات قيده فى اتحاد الكرة، وكان رينيه فايلر المديرالفنى، أعلن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة إف سي مصر، التي تقام في السابعة والنصف مساء غد الأحد على استاد القاهرة، في الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير. Advertisements في الدفاع: رامي ربيعة - أيمن أشرف - محمود متولي - ياسر إبراهيم - أحمد فتحي - محمد هاني - علي معلول. خط الوسط: حسام عاشور - عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي «أفشة» - وليد سليمان - أحمد الشيخ - جيرالدو - محمود عبدالمنعم «كهربا». خط الهجوم: جونيور أجايي - مروان محسن - وليد أزارو- صلاح محسن.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 27 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات محققا العلامة الكاملة ويتبقى له مباراتين مؤجلتين نتيجة مشاركته في دوري ابطال افريقيا، فيما يحتل اف سي مصر المركز الـ 12 في جدول الدوري برصيد 11 نقطة من 11 مباراة، وحقق الفريق الفوز في المباراة الماضية بهدفين مقابل هدف علي فريق طنطا ، ورغم فارق الترتيب في جدول الدوري ورغم فارق الخبرات والإمكانيات الفنية والتاريخ بين الفريقين والتي تصب في مصلحة الاهلي بالطبع إلا أن الأحمر يرى أن مواجهة الليلة ستكون صعبة للغاية لأنها أمام فريق يلعب بدون ضغوط ويؤدي بشكل جيد أمام الكبار.