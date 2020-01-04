شكرا لقرائتكم خبر عن ألانيا سبور التركى يطلب استعارة إيرك تراورى من بيراميدز 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى مسئولو نادى بيراميدز عرضًا رسميًا من نادى ألانيا سبور الذي يقع في المركز السادس بجدول الدوري التركى، من أجل ضم البوركينى إيرك تراورى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكشف مصدر مطلع بنادي بيراميدز، أن نادى ألانيا التركى عرض 500 ألف دولار لضم تراورى من بيراميدز لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة بنية اشرائه نهائيًا، على أن يكون ثمن شرائه من بيراميدز في حالة الاتفاق على ذلك 2 ونصف مليون دولار.

ومن المنتظر أن تحسم إدارة نادي بيراميدز مصير العرض التركى المقدم لتراورى، خاصة وإنه يعد من الأعمدة الأساسية للفريق، ويعانى بيراميدز من عدم وجود أماكن فى قائمته لقيد لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير الجارى.

وكان أحمد على مهاجم بيراميدز أنهى اجراءات أنتقاله لصفوف إنبى لمدة 6 أشهر، بعدما وقع على عقود الإعارة مع مسئولو الفريق البترولى فى وجود وكلائه ميدو حزين وسيد مرعى، وذلك بعدما ابتعد اللاعب عن حسابات الجهاز الفنى السابق لبيراميدز بقيادة الفرنسى سباستيان ديسابر، ووافق المدير الفنى الجديد الكرواتي أنتي تشاتيتش على إعارته.

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وعقد أحمد على جلسة مع مسئولو نادي إنبى فى مقر الشركة، وقام بالتوقيع رسيمًا على عقود انتقاله لصفوف الفريق البترولى 6 أشهر على سبيل الإعارة.

كما نجحت الإدارة فى التوصل لاتفاق مع عبد الله السعيد نجم الفريق على تجديد عقده لمدة موسمين مع النادى، وتم توقيع العقود على أن يكون الإعلان خلال الأيام المقبلة ، وينتهى عقد عبد الله السعيد مع بيراميدز بنهاية الموسم الجارى، وبالتالى يحق له التوقيع لأى نادى خلاى الميركاتو الشتوى الجاري.

وكانت عدة أندية خليجية خاصة فى الدورى السعودى والإماراتى دخلت فى مفاوضات لضم السعيد بخلاف نادى الزمالك، الذى كان يرغب بقوة فى الحصول على خدماته فى الميركاتو الشتوى الجارى، إلا أن صانع الألعاب الدولى فضل استكمال مسيرته مع بيراميدز.

وكانت إدارة الكرة بنادى الزمالك قد بتوصية إلى مجلس إدارة النادى، بضم عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز، فى فترة الانتقالات الصيفية القادمة بنهاية الموسم الجارى، فى حالة عدم فتح باب الاستبدال فى شهر يناير المقبل، حيث يمتلك الأبيض مقعدا وحيدا فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال الشهر القادم، لذا ترغب إدارة الكرة بقلعة ميت عقبة بدعم مركز المهاجم أو الظهير الأيمن بدلا من ضم السعيد.

وطلب عبد الله السعيد، الحصول على 15 مليون جنيه مقابل التوقيع للزمالك إلا أن مسؤولى النادى الأبيض قد أكدوا للسعيد إنه سيحصل على جزء كبير من مقابل عقده هذا الموسم بشكل فورى عند التوقيع لقلعة ميت عقبة لذا طالبته إدارة الزمالك بتخفيض متطلباته المالية، بعدما توصل مسؤولو الأبيض إلى اتفاقاً مبدئيًا مع عبد الله السعيد حول ضمه بعدما واصل تألقه هذا الموسم مع فريقه حيث أحرز 9 أهداف فى مسابقة الدورى ليتصدر بهم ترتيب هدافى المسابقة للموسم الجارى.