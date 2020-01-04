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التعاون يتقدم على النصر برأسية تاوامبا في السوبر السعودي

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أنس عبد الغني 0 تبليغ

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السبت 4 يناير 2020

تمكن نادي التعاون السعودي في مفاجأة النصر والتقدم بهدف عبر اللاعب تاوامبا في شوط المباراة الأول، وذلك خلال مباراة السوبر السعودي المقامة بين الفريقين في الجوهرة المشعة.

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وكان تاوامبا نجح في إحراز الهدف الوحيد للتعاون بالدقيقة الثامنة عشرة من عمر الشوط الأول بطريقة جميلة وكانت أول هجمة يعبر بها الذئاب منتصف ملعبهم في اتجاه مرمى النصر 

حيث لعب هيلدون الركنية عرضة رائعة يقابلها ليندر تاوامبا برأسية ولا أروع تسكن الزاوية اليسرى العليا لبراد جونز حارس النصر ومسجلا هدف التقدم لسكري القصيم 

وتُقام مباراة النصر والتعاون على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

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