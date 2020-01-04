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شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ناري لمباراة مانشستر سيتي أمام بورت فايل في كأس الاتحاد والان مع التفاصيل
السبت 4 يناير 2020
يستعد نادي مانشستر سيتي، لملاقاة منافسه بورت فايل، في مباراة تقام ضمن منافسات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.
وأعلن الإسباني بيب جوارديولا، عن تشكيل فريقه الذي يلعب اليوم على ملعب الاتحاد، أمام منافس من دوري الدرجة الرابعة.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:
حراسة المرمى: برافو
خط الدفاع: كانسيلو، ستونز، هاروود، أنجلينو
خط الوسط: جاندوجان، سيلفا، زينشينكو
خط الهجوم: بيرناندو، فودين، أجويرو.
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