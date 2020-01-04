شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات موسعة في التشكيل الرسمي لمباراة ولفرهامبتون ومانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

السبت 4 يناير 2020 يلتقي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، مباراة ولفرهامبتون واندررز وضيفه مانشستر يونايتد بملعب مولينوكس، ضمن مباريات الدور الرابع من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.

وأعلن المدير الفني لليونايتد أولي جونار سولشاير، والبرتغالي نونو سانتو مدرب ولفرهامبتون عن تشكيلتي الفريقين للمباراة، والتي جاءت كما يلي. ولفرهامبتون رودي كيلمان - كوادي - ديندونكير Advertisements دوهيرتي - نيفيس - سايس - فيناجري أداما تراوري - أشلي سيل - بيدرو نيتو. مانشستر يونايتد روميرو يونج - ماجواير - ليندلوف - ويليامز بيريرا - ماتيتش - تشونج - ماتا - جيمس جرينوود.

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