شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يفاوض محمد عنتر لضمه في الانتقالات الشتوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح مسؤولو النادى الإسماعيلى خطوط اتصال مع محمد عنتر، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك للانضمام لصفوف «قلعة الدراويش» خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في إطار الخطة الموضوعة من مجلس إدارة النادى، وعلمت «المصرى اليوم» أن اللاعب مرحب بالانضمام للإسماعيلى، لكنه اشترط الحصول على جزء كبير من مقدم التعاقد مع الفريق، خاصة أنه يخشى من الأزمة المالية التي تحيط بالنادى، وكان اللاعب قد تلقى العديد من العروض جاء أبرزها من سموحة والاتحاد السكندرى، في حال الانتهاء من جميع تفاصيل التعاقد مع اللاعب سيتقدم الإسماعيلى بطلب رسمى لنظرائهم في نادى الزمالك لمعرفه إمكانية التعاقد مع محمد عنتر سواء بالبيع النهائى أو على سبيل الإعارة.

من جهة ثانية، انتهت أزمة باهر المحمدى، لاعب الفريق، مع مجلس الإدارة، والتى فرضت نفسها خلال الأيام الماضية على خلفية التصريحات الإعلامية التي أدلى بها اللاعب، مطالباً برغبته في الرحيل عن الفريق، وتم الاكتفاء بخصم مبلغ مالى من اللاعب، وإيقافه مباراة إنبى الأخيرة التي انتهت بالتعادل، وبذلك أصبح اللاعب تحت تصرف أدهم السلحدار، المدير الفنى للإسماعيلى، في مباراة بيراميدز المهمة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على أرض ملعب استاد الدفاع الجوى ضمن مباريات الجولة الـ12 لبطولة الدورى الممتاز، وهى المباراة التي يسعى الجهاز الفنى لتحقيق الفوز خلالها لتعديل مسار الفريق في بطولة الدورى، بعدما فشل الإسماعيلى قى تحقيق الفوز خلال المباريات الثلاث الماضية، فيما أكد ناصر هريدى، عضو الجهاز الطبى، غياب همام طارق، لاعب وسط الفريق، عن مواجهة بيراميدز، بسبب شعوره بإجهاد شديد من تلاحم المباريات على مستوى بطولة الدورى أو البطولة العربية، وفضل الجهاز الفنى منح اللاعب راحة سلبية لمدة أسبوع.