شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح وماني ومحرز يصلون إلى الغردقة الاثنين لحضور حفل «الأفصل في أفريقيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ المشاركون في حفل الأفضل في إفريقيا لكرة القدم لعام ٢٠١٩ الوصول لمدينة الغردقة، السبت، للمشاركة في الاحتفال الذي سيقام، الثلاثاء، في منطقة سهل حشيش، حيث كان أول الوصول للغردقة أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» بصحبة نجم إفريقيا وبرشلونة السابق الكاميرونى، صامويل إيتو، لمتابعة الاستعدادات لاستقبال حفل الكاف ومن المقرر أن يقدم «إيتو» حفل الأفضل فی إفريقيا من الغردقة مباشرة.

فيما يستقبل مطار الغردقة الدولى، الاثنين، نجوم الساحرة المستديرة حول العالم المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقى بينهم النجم العالمى الفرعون المصرى محمد صلاح، هداف نادى ليفربول الإنجليزى، والسنغالى ساديو مانى، والجزائرى رياض محرز، لاعب نادى مانشستر سيتى، وذلك على متن طائرة خاصة.