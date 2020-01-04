شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُتوج بكأس مصر لشباب كرة اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الزمالك لشباب كرة اليد ببطولة كأس مصر لمواليد 2003، بعد تغلبه في المباراة النهائية التي أقيمت، اليوم السبت، على منافسه سبورتنج السكندري بصعوبة وبفارق هدف واحد 27-26.

فيما حصل فريق نادي الأوليمبي السكندري على المركز الثالث بعد تغلبه على نادي الشمس بنتيجة 29-28 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وقام مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد بتوزيع كأس البطولة والميداليات على الفائزين، في حضور سعيد عبدالمنعم، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، وعفت رشاد، رئيس لجنة المدربين.