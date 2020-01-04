شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة طنطا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة نظيره طنطا، في المباراة المقرر لها الخامسة مساء غد الأحد، على استاد المحلة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.
وشهدت القائمة عودة عبدالله جمعة ومصطفى فتحى، وانضمام 3 ناشئين، هم: محمد فتحي في حراسة المرمى، وحسام عبدالمجيد وأحمد عيد في الدفاع.
واستبعد كارتيرون محمود حمدي «الونش» ومحمد عبدالشافي ومصطفى محمد ومحمود علاء ومحمد أبوجبل، ومحمود عبدالرازق «شيكابالا» وحازم إمام، لأسباب مختلفة، بالإضافة إلى غياب فرجاني ساسي وطارق حامد للإيقاف.
وضمت قائمة الفريق كلًا من:
حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي – محمد فتحي.
الدفاع: محمد عبدالغني – محمد عبدالسلام- حسام عبدالمجيد – أحمد عيد – عبدالله جمعة – علاء يحيى.
الوسط: محمد حسن – أحمد سيد «زيزو» – يوسف إبراهيم «أوباما» – محمد أوناجم – مصطفى فتحي – كريم بامبو – أشرف بن شرقي – إسلام جابر – إمام عاشور.
الهجوم: عمر السعيد.
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