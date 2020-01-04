شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وصول البطاقة الدولية.. الأهلي يعلن رقم قميص «كهربا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت البطاقة الدولية لمحمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى اتحاد الكرة بشكل رسمي قبل قليل، وأصبح اللاعب جاهزًا للمشاركة في المباريات الرسمية.
وقرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، ضم كهربا إلى قائمة الفريق التي تدخل معسكرًا للمبيت بأحد الفنادق اليوم، استعدادًا لمواجهة إف سي مصر، المقرر إقامتها غدا.
ويحق للاعب المشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام إف سي مصر، التي تقام في السابعة والنصف مساء غد الأحد، في إطار الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وفقًا للرؤية الفنية.
ويعد «كهربا» أحدث صفقات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنضم في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ومن المقرر أن يرتدي اللاعب القميص رقم 26 في الفترة المقبلة بالبطولات المحلية. حسبما ذكر الموقع الرسمي للنادي.
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