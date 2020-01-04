«كهربا» في قائمة الأهلي لمواجهة إف سي مصر بالدوري الممتاز

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة نظيره إف سي مصر، المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء غد الأحد، على استاد القاهرة، في الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري الممتاز.
وشهدت القائمة انضمام محمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب الفريق، بعدما وصلت البطاقة الدولية إلى اتحاد الكرة بشكل رسمي قبل قليل، وأصبح اللاعب جاهزًا للمشاركة في المباريات الرسمية.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي – على لطفي – مصطفى شوبير.
في الدفاع: رامي ربيعة – أيمن أشرف – محمود متولي – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي – محمد هاني – على معلول.
خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي «قفشة» – وليد سليمان – أحمد الشيخ – جيرالدو – محمود عبدالمنعم «كهربا».
خط الهجوم: جونيور أجايي – مروان محسن – وليد أزارو- صلاح محسن.
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