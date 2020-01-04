شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين مانشستر يونايتد وريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية أن مانشستر يونايتد يفكر جديا في بيع لاعب الوسط الفرنسى بول بوجبا لأحد الأندية المهتمة به وعلى رأسها ريال مدريد.

وقالت الصحيفة إن المان يونايتد يبحث حاليا إمكانية إبرام صفقة تبادلية مع ريال مدريد يبيع فيها بوجبا مقابل ضم الألمانى تونى كروس لاعب الملكى، إلا أن الميرنجى من الصعب أن يستغنى عن لاعبه.

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وكان النرويجى أولى جونار سولشاير، المدير الفنى لمانشستر يونايتد قد كشف أن الأطباء نصحوا بوجبا بالخضوع لعملية جراحية في الكاحل مما سيجعله يغيب عن الملاعب لثلاثة أو أربعة أسابيع. وكان بوجبا (26 عاما) قد غاب عن الملاعب خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر الماضيين وكذلك نصف ديسمبر الماضى بسبب إصابة في الكاحل قبل أن يعود كبديل في مباراة واتفورد ويشارك 26 دقيقة ولعب 45 دقيقة أمام نيوكاسل ثم غاب مرة أخرى عن مواجهتى بيرنلى وأخيرا أرسنال الأربعاء في الجولة الـ21 من الدورى الإنجليزى الممتاز.

وخاض بوجبا ثمانى مباريات فقط منذ بداية الموسم دون أن يسجل أي هدف، ليتغير موقف إدارة «الشياطين الحمر» تجاهه بعد أن كانوا يرفضون تماما الاستغناء عن خدماته. على جانب أخرى، أكد سولشاير أنه يتفهم سبب انتقال الموهبة النرويجية إيرلينج هالاند إلى بوروسيا دورتموند بدلًا من الشياطين الحمر. وكان دورتموند قد أعلن في خطوة مفاجئة التعاقد مع المهاجم الشاب لنادى ريد بول سالزبورج إيرلينج هالاند مقابل دفع شرطه الجزائى. وفى هذا الوقت، كان مانشستر يونايتد ويوفنتوس هما أبرز المهتمين بخدمات المهاجم الشاب، ولكن بشكل مفاجئ ظهر الفريق الألمانى ليحسم الصفقة في هدوء.

من جانبه، قال المدير الفنى لمانشستر يونايتد إن هالاند موهبة مميزة وفتى رائع، كما أنه يتفهم انتقاله إلى بوروسيا دورتموند، فضلًا عن الانتقال إلى الدورى الإنجليزى الممتاز. وأضاف: «فى سن 19 عامًا قد يكون الانتقال إلى تحديات البريميرليج صعب على بعض اللاعبين، خاصة في حال كانوا يحاطون بالأضواء كما في حالة هالاند». وتابع: «الانتقال إلى دورتموند سيكون خطوة إلى الأمام بالنسبة إليه، سيجعله يعيش تحديات أكبر ويصبح أكثر نضجًا واستعدادًا للمضى قدمًا في مسيرته». يذكر أن إيرلينج هالاند قدم مستويات مميزة في كأس العالم للناشئين الأخيرة وكذلك في دور المجموعات من دورى أبطال أوروبا الموسم الحالى.