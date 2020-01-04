شكرا لقرائتكم خبر عن «إبراهيموفيتش» يكشف كواليس العودة التاريخية لميلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفى السويدى زلاتان إبراهيموفيتش بعودته لنادى ميلان، واصفا انضمامه مرة أخرى للفريق بـ«آخر شحنة أدرينالين لتقديم أقصى ما لديه» في الملاعب.

وقال إبراهيموفيتش، البالغ 38 عاما، لدى تقديمه لاعبا جديدا في ميلان بعقد مدته ستة أشهر «بعد آخر مباراة لى في لوس آنجليس تلقيت مكالمة من باولو مالدينى (رئيس ميلان). تلقيت وأنا في الـ38 من عمرى عروضا أكثر مما تلقيتها وأنا في عمر الـ20. كنت أبحث عن آخر شحنة أدرينالين لتقديم أقصى ما لدى».

وأشار إبراهيموفيتش القادم من لوس آنجليس جالاكسى الأمريكى إلى أن الاتصالات مع ميلان تكثفت بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الفريق على يد أتالانتا بخماسية نظيفة في الجولة الـ17 من الدورى الإيطالى قبل عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة.

وأوضح «إبرا» أنه تلقى مكالمة من مالدينى وزفونيمير بوبان المدير الرياضى لميلان.

وأشار إبراهيموفيتش إلى أن القرار «لم يكن صعبا» لينضم إلى ميلان خلال الأشهر الستة المقبلة بعد ثمانية أعوام من رحيله عن النادى الذي ساعده في التتويج بالدورى لآخر مرة موسم 2010/2011.

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وقال إبراهيموفيتش: «لم أكن أرغب في الرحيل عن ميلان ولكنه كان قرار الإدارة. المهم هو أننى هنا الآن وأتمنى تحسن الأوضاع قدر المستطاع»، في إشارة لاحتلال الفريق المركز الـ11 في الكالتشيو.

وسيرتدى إبراهيموفيتش في ميلان القميص رقم 21 وهو الرقم الذي اختاره نجله من بين الأرقام المتاحة.

وأكد اللاعب السويدى أنه «مستعد» للعب فورا، وقال: «أنا مستعد وأفتقد اللعب».

وأبدى إبراهيموفيتش حماسه بعودته للكالتشيو وتطلع لمواجهة نجم يوفنتوس البرتغالى كريستيانو رونالدو في لقاء اعتبر أنه سيكون «محفزا».

وعن هدفه مع ميلان قال إبراهيموفيتش: «علينا أن نعمل كثيرا وبقوة ونؤمن بما نفعله حتى نقدم أقصى ما لدينا في الملعب. أتوقع الكثير دوما من زملائى». وحول إمكانية استمراره مع «الروسونيرى» بعد انتهاء عقده، قال إبراهيموفتش إن الأمر يعتمد على النتائج التي يحققها.

وأضاف: «لم أفقد شغفى قط. سنرى ماذا سيحدث في هذه الأشهر الستة وإذا حققت شيئا فسأستمر مع الفريق».