مهاجم وولفرهامبتون بديلاً لهالاند على رادار مانشستر يونايتد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020

إختار مدرب ​مانشستر يونايتد​ ​أولي غونار سولسكاير​، المكسيكي ​راؤول خيمينيز​ مهاجم ​وولفرهامبتون​ لتدعيم صفوفه في سوق الانتقالات الشتوية.

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وذكرت صحيفة "غول مكسيكو" أن خيمينيز قد وقع عليه الاختيار من قبل سولسكاير ليكون بديلا لإيرلينغ هالاند المنتقل إلى بوروسيا دورتموند.

وأوضحت الصحيفة أن مانشستر سيتي يحرص أيضا على ضم خيمينيز (28 عاما)، ما يعني أن الجارين اللدودين قد يجدان نفسيهما في منافسة محتدمة لضم اللاعب.

ولا يزال الشياطين الحمر بحاجة إلى مهاجم مؤثر بعد إنتقال روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان الإيطالي الصيف الماضي.