كارفاخال بعد الفوز على خيتافي: نذهب إلى السوبر الإسباني بطموح كبير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020

اعتبر لاعب ​ريال مدريد​ ​داني كارفاخال​ ان فريقه إستحق الفوز على مضيفه العنيد ​خيتافي​ 3-0 في المباراة التي جمعتهما في ​الدوري الإسباني​ لكرة القدم.

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وصرح كارفاخال عقب اللقاء: "جئنا إلى هنا بطموح كبير، حققنا 3 نقاط، نجحنا في التقدم والفوز على خصم صعب المراس، قدمنا أداء جيدا واستحققنا الفوز".

وأضاف: "عانينا في الشوط الأول، كانت هناك 3 أو 4 كرات تصدى لها تيبو كورتوا، فاران حسم لنا الشوط الأول، كورتوا حارس كبير ويساعدنا على حصد النقاط، راموس دائما يكون موجودا في الميدان ويساعدنا، ولكن فاران وميليتاو قدما مباراة كبيرة".

وعن استعدادات ريال مدريد للسوبر الإسباني في السعودية ومواجهة فالنسيا، أكد كارفاخال: "نذهب إلى السوبر الإسباني بطموح كبير، سنخوض مباراة قوية أمام فالنسيا ونطمح بالفوز".