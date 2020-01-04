وكيل فيدال يضغط على برشلونة لتحريره

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن وكيل لاعب برشلونة الإسباني، أرتورو فيدال، فرناندو فيليتشيفيتش يضغط على إدارة النادي من أجل الموافقة على رحيل النجم التشيلي إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي.
ويشكو فيدال من قلة المشاركة الأساسية مع البلاوغرانا هذا الموسم، ما جعله يطلب الرحيل ويعطي موافقة على عرض الإنتر، لإعادة لم الشمل مع أنطونيو كونتي مدربه السابق في يوفنتوس.
وإرتبط إسم نجم بايرن ميونيخ السابق بالإنتقال إلى صفوف إنتر ميلان، هذا الشهر، لكن مسؤولي برشلونة ومدرب الفريق إرنستو فالفيردي، يتمسكون به.
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