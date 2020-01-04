كأس الإتحاد الإنجليزي | فولهام يطيح بأستون فيلا ويتأهل للدور الرابع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020 ودع فريق أستون فيلا بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي مبكراً من الدور الثالث، بعد أن سقط بهدفين لهدف أمام مضيفه فولهام بملعب كرافين كوتيدج، ضمن مباريات الدور الثالث للبطولة.

Advertisements بعد شوط أول سلبي، تقدم الفرنسي أنتوني كونكارت بالهدف الأول لفولهام في الدقيقة 54. تعادل الفيلانز في الدقيقة 63 عبر الإيفواري جوناثان كودجا، قبل أن يسجل هاري أرتر هدف التأهل في الدقيقة 74. بهذه النتيجة يودع أستون فيلا البطولة مبكراً، بينما يصل فولهام للدور الرابع (دور الـ 32 ).

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