شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كأس الإتحاد الإنجليزي | التشكيل الرسمي لمواجهة ليستر سيتي وويجان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020 يشهد ملعب كينج باور بعد قليل، مواجهة فريق ليستر سيتي مع نادي ويجان، ضمن مباريات الدور الثالث من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.

وأعلن بريندان رودجرز المدير الفني لليستر سيتي، وبول كوك المدير الفني لويجان عن تشكيل الفريقين للمباراة، والذي جاء كما يلي. ليستر سيتي Advertisements وارد جاستن - مورجان - بينكوفيتش - تشيلويل ميندي - تشوهادري برايت - ألبرايتون - بارنز جراي. ويجان مارشال ستيرلنج - دنكلي - كيبر - بيرس سام مرسي - إيفانز - ويليامز ماسي - دويل - وينداس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كأس الإتحاد الإنجليزي | التشكيل الرسمي لمواجهة ليستر سيتي وويجان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.